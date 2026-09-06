رئيس لبنان: استهداف وزارة المالية يكشف نمطاً إسرائيلياً يركز على مؤسسات الدولة

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تجاوزت مجرد خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، معتبراً أن استهداف مبنى وزارة المالية يكشف عن نمط متواصل من الاعتداءات يستهدف مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأكد عون أن استهداف مبنى وزارة المالية يمثل تطوراً خطيراً، مشيراً إلى أنه يعكس، بحسب تعبيره، نية لضرب مؤسسات الدولة وتعطيل دورها.

وطالب الرئيس اللبناني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف ما وصفه بالخروق الإسرائيلية، والعمل على محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

وشدد عون على أن لبنان ماضٍ، رغم الاعتداءات، في التزامه بما يحفظ سيادته واستقراره، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى صون سيادة البلاد وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان.

وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، وسط تحذيرات لبنانية من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على أمن البلاد ومؤسساتها، ودعوات إلى تحرك دولي للضغط من أجل وقف الخروق والالتزام بالاتفاقات القائمة.