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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كسرا الباب وهربا.. القبض على طفلين سرقا كشك بالسويس

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام اثنين من الصبية بسرقة بعض محتويات كشك سجائر بالسويس.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد مالكة الكشك (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 1 سبتمبر الجارى اكتشفت اختفاء مبلغ مالى وعدد من علب السجائر من الكشك فقامت بمراجعة كاميرات المراقبة، حيث تبين لها قيام اثنين من الصبية "مجهولين" بسرقة محتوياته عن طريق كسر الباب والدلوف للداخل ولاذا بالهروب.

 وتم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبين – مقيمان بمحافظة السويس) وضُبط بحوزتهما على مبلغ مالى “جزء من متحصلات واقعة السرقة.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وبيعهما السجائر لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك محل سوبر ماركت – مقيم دائرة قسم شرطة الأربعين) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كشك

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