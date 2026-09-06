مهرجان الأقصر للسينما يشارك في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات بـ8 أفلام

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مشاركته في الدورة الثانية عشرة من دورة الألعاب الإفريقية للجامعات.

وذلك من خلال برنامج سينمائي يضم مجموعة من الأفلام الإفريقية والمصرية، إلى جانب لقاءات تجمع الطلاب بعدد من نجوم السينما المصرية ومخرجيها.



وقال السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية - في تصريح اليوم - إن المهرجان يشارك في فعاليات دورة الألعاب الإفريقية للجامعات، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر في جامعتي عين شمس و6 أكتوبر، بمشاركة وفود من 18 دولة يمثلها طلاب من 81 جامعة.



وأكدت المخرجة عزة الحسيني مدير ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أهمية مشاركة المهرجان في هذه الفعاليات، موضحة أن إدارة المهرجان ترى أهمية كبيرة في إتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع على الأفلام الإفريقية وما تعكسه من هويات وثقافات متنوعة لكل دولة.

وأضافت أن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من أهمية تعزيز الروح الإبداعية لدى الطلاب، والتوعية بالفنون والثقافة والتراث، إلى جانب دور السينما في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز التقارب الثقافي بينها.

ويعرض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 8 أفلام خلال أيام 12 و13 و14 سبتمبر على مسرح جامعة عين شمس، وتتضمن قائمة العروض فيلم "عندما تحدث نيجيريا" من إخراج إيما إيدوسيو-ديلين من نيجيريا، وفيلم "طفو" من إخراج ليديا ماتاتا من كينيا، وفيلم "كافية" من إخراج بامار كاني من السنغال، وفيلم "لا يسمح بدخول الأطفال" من إخراج عمر هشام من مصر.

كما تشمل العروض فيلم "عائشة" من إخراج سناء العلوي من المغرب، وفيلم "هل تعرف من أنا؟" من إخراج باولو إيداليسيو من أنجولا، إلى جانب الفيلم المصري "كيرة والجن" من إخراج مروان حامد، وفيلم "همسات من الريح" من إخراج ريمي ريو موغابي من رواندا.

ويصاحب عروض الأفلام تنظيم لقاءات تجمع الطلاب بعدد من نجوم السينما المصرية ومخرجيها، لمناقشة أهمية صناعة السينما الإفريقية ودورها في تشكيل الوعي ودعم جهود التنمية، بما يتيح للطلاب التعرف على تجارب صناع السينما والاستفادة من خبراتهم، ويفتح مساحة للحوار حول مستقبل السينما الإفريقية ودورها في تعزيز التواصل بين الشعوب.