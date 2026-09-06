إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا في ولاية جديدة

قرر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة عام 2027، رغم الضغوط المتزايدة التي يواجهها.

وأكدت متحدثة باسم فيفا اليوم الأحد أن إنفانتينو لا يزال متمسكا بخطته للترشح لولاية جديدة، بعدما أعلن بالفعل في وقت سابق عزمه خوض الانتخابات.

تجنب الإجابة

وتجنب إنفانتينو الإجابة عن أسئلة بشأن مستقبله، وذلك خلال حضوره افتتاح كأس العالم للشابات تحت 20 عاما في بولندا أمس السبت، في ظل الضغوط التي يتعرض لها عقب انهيار خطة لبيع حصص في الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.