من بينهم السعودية.. الرئيس السوري يعتمد أوراق اعتماد 7 سفراء جدد



أعلنت الرئاسة السورية إعتماد الرئيس أحمد الشرع أوراق اعتماد 7 سفراء لدى سوريا خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها أن أوراق الاعتماد شملت سفير السعودية والفاتيكان والاتحاد الأوروبي والبرازيل واليونان والسويد والدنمارك.

وميدانيا ؛ أفاد التلفزيون السوري، اليوم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية.

وفي وقت سابق، توغلت قوات إسرائيلية مجددا، عبر 4 آليات عسكرية في ريف القنيطرة، جنوبي سوريا، من بوابة أبو الغيثار باتجاه قرية الرزانية.

وأقامت تلك القوات حاجزاً عسكرياً مؤقتاً داخل أحد الأحياء السكنية، كما نفذت عمليات تفتيش قبل أن تنسحب، وقد تزامن ذلك مع تحيلق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعاد.



كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 5 آليات في قرية الأصبح، بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً لتفتيش المارة دون ورود معلومات عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.