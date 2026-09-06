دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان

بات من المؤكد غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد في افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي الثلاثاء المقبل أمام إنتر ميلان الإيطالي.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو ووسط جماهيره، مساء بعد غد الثلاثاء، إنتر ميلان في أولى مباريات الفريقين في مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة (آس) الإسبانية، اليوم الأحد، عن تأكد غياب كلٍ من البرازيلي ميليتاو وراؤول أسونسيو وفيرلان ميندي ورودريجو عن المباراة المرتقبة، بسبب استمرار خوضهم برامج تأهيلية عقب الإصابة حيث لا يزال اللاعبون الأربع بحاجة لمزيد من الوقت حتى يصبحوا جاهزين بشكل كامل قبل خوض المباريات.

أيضًا، أكدت الصحيفة غياب الفرنسي أوريليان تشواميني عن مباراة إنتر ميلان بنسبة 90% في حين يبدو موقف تياجو بيتارش وإندريك أفضل حالاً ومن المتوقع أن يتواجد اللاعبان في المباراة ولكن من على دكة البدلاء.

ووفقًا للصحيفة، فهناك حالة من التفاؤل فيما يتعلق بموقف مارك كوكوريلا ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب المباراة على الرغم من شعوره بانزعاج طفيف خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الجمعة الماضية أمام ريال بيتيس.

وعلى صعيد الاستعدادات لمباراة إنتر ميلان، خاض فريق ريال مدريد الأحد أولى تدريباته والتي جاءت بمشاركة بيتارش وإندريك وسيتم تقييم مدى جاهزيتهما للمباراة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي قد يعلن قائمة الفريق في يوم المباراة لإتاحة المزيد من الوقت لاتخاذ القرار بشأن اللاعبين، الذين خاضا تدريب الأحد كاملاً.