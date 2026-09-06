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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم الدبيس ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

كريم الدبيس
كريم الدبيس
عمرو مصطفى

انتظم كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، أن الدبيس تعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية، وكان قد اجتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني.

 وكان الفريق الأحمر قد عاد لاستئناف تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب، التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

كريم الدبيس يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030

 

أنهى كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراءات تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2030.

وجاء تمديد عقد الدبيس في إطار حرص النادي الأهلي على الحفاظ على عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الشباب، وضمان استمرارهم مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وتولى الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي، إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتمديد عقد اللاعب، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

ومن المنتظر أن يواصل الدبيس مشواره مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من إمكانياته وتطوره مع الفريق.

كريم الدبيس الأهلي مختار التتش الدوري الممتاز المقاولون العرب

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