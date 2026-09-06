هل ارتداء المرأة الأسود في العدة واجب؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتصلات حول حكم ارتداء اللون الأسود خلال فترة العدة بعد وفاة الزوج، وكذلك حكم قص المرأة لشعرها بنفسها بعد أداء العمرة.

هل ارتداء المرأة الأسود في العدة واجب؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصربحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن ارتداء اللون الأسود في فترة العدة ليس واجبًا شرعًا، مؤكدًا أنه لا يوجد نص يُلزم المرأة بلون معين، وإنما المطلوب هو الاحتشام وعدم إظهار الزينة أو ما يدل على مظاهر الفرح.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يجوز للمرأة ارتداء ألوان هادئة مثل البني أو البيج أو غيرها، طالما لا تعبر عن الزينة أو التبرج، موضحًا أن العبرة ليست باللون وإنما بطبيعة اللباس.

وفيما يتعلق بسؤالها الثاني، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للمرأة أن تقص شعرها بنفسها بعد العمرة، ولا يشترط أن يقوم بذلك شخص آخر سبق له أداء العمرة، موضحًا أن المرأة يمكنها أخذ قدر يسير من أطراف شعرها بما يعادل قدر أنملة الإصبع، ولا حرج في ذلك.