سعر الذهب في السعودية الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في السعودية مع تعاملات مساء اليوم 6-9-2026 وذلك علي مستوي محلات الصاغة المختلفة في المملكة .

الذهب ثابت في السعودية

وبلغ متوسط سعر الذهب في الصاغة السعودية استقرارا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 467 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 534 ريال سعودي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 489.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 467.25 ريال سعودي

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 400 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب 16.608 ألف ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3737 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر الأونصة بالدولار 4428 دولار.