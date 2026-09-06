نزل 10 جنيهات..سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجعت أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 6-9-2026 علي مستوي محلات الصاغة المنتشرة في مناطق الجمهورية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة مع بدء التعاملات المسائية لليوم الثاني على التوالي.

تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6325 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7171 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر 6325 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.2 ألف جنيه للبيع.