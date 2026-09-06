قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس تحذر من التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى
ميلي يشعل أزمة فوكلاند.. عقوبات مرتقبة على شركات بريطانية وإسرائيلية بسبب التنقيب عن النفط
أذكار المساء بعد صلاة العصر.. اغتنم فضلها الآن بـ 3 تسابيح ودعاء الرسول
المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 والصعود إلى سفينتين
أسباب تأجيل الزمالك للتجديد لـ أحمد فتوح.. المستحقات والمدير الرياضي كلمة السر | خاص
الأقصى والقدس تحت نيران الاحتلال.. تحذيرات فلسطينية من خطر يواجه المسجد المبارك
الرقابة المالية: إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل
أحمد كشري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل المباريات المقبلة
لافروف يتهم ألمانيا ببدء حرب حقيقية ضد روسيا
كشري لجماهير الإسماعيلي: أعذركم.. وأطلب منكم الصبر
جرح قطعي و8 غرز في رأس محمود مرعي لاعب بيراميدز
حمزة عبد الكريم بديلا.. تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 10 جنيهات..سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجعت أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 6-9-2026 علي مستوي محلات الصاغة المنتشرة في مناطق الجمهورية.

الذهب يتراجع 

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة مع بدء التعاملات المسائية لليوم الثاني على التوالي.

سعر الذهب في مصر

تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6325 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7171 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر 6325 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.2 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اخبار مصر سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

ترشيحاتنا

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم 5 سبتمبر 2026 في محطات الوقود

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الأوراق والخطوات

واتساب

خلال أيام.. واتساب يفاجئ ملايين المستخدمين بهذا القرار ويهدد هواتف أندرويد

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد