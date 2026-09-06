«غياهب الروح» يمثل الإمارات في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

يستضيف مسرح السامر، في الثامنة مساء اليوم، العرض الإماراتي «غياهب الروح»، ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة الـ33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، في مشاركة إماراتية تفتح مجالًا للتواصل بين التجارب المسرحية العربية.

ويأخذ العرض الجمهور في رحلة داخل النفس البشرية، من خلال مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالخوف والطاعة والرغبة في الخلاص، وصولًا إلى الصراعات الداخلية التي يعيشها الإنسان، وذلك في معالجة تعتمد على الرمز والحركة والصورة. ويحمل «غياهب الروح» توقيع عبدالله إسماعيل عبدالله على مستوى التأليف،

بينما يتولى عبدالرحمن الملا الإخراج، والعمل من إنتاج جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

وأوضح المخرج عبدالرحمن الملا أن العمل ينطلق من تساؤل حول حدود بحث الإنسان عن الخلاص، واللحظة التي يمكن أن يتحول فيها هذا البحث إلى وسيلة لاستغلال ضعفه واحتياجه للأمان، مؤكدًا أن العرض لا يقدم إجابات مباشرة، وإنما يترك مساحة للتأمل.

وأشار إلى أن عنوان «غياهب الروح» لا يرتبط فقط بظلمة المكان، بل يرمز أيضًا إلى المناطق المعتمة داخل النفس، حيث تتصارع المخاوف والشعور بالذنب والطموح، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرته، خاصة أنها المرة الثالثة التي يشارك فيها بالمهرجان.

من جانبه، أكد المؤلف عبدالله إسماعيل عبدالله أن النص يتجاوز حكاية المكان ليبحث في الجانب المظلم من الإنسان، وما يفرضه الخوف والطاعة والصمت من اختيارات، مشيرًا إلى أن انتقال النص إلى الخشبة منحه قراءة جديدة من خلال رؤية المخرج وفريق العمل.

وأضاف أن المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تمثل فرصة مهمة للقاء تجارب مسرحية مختلفة، معربًا عن أمله في أن يترك العرض سؤالًا لدى الجمهور يستمر معه حتى بعد انتهاء العرض.