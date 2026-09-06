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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العراق يختار «لن ترى الجنة إذا قتلتك امرأة» لتمثيله في سباق أوسكار 2027

فيلم لن ترى الجنة إذا قتلك امرأة
فيلم لن ترى الجنة إذا قتلك امرأة
محمد نبيل

اختارت اللجنة الوطنية العراقية لاختيار الفيلم الممثل للعراق في جوائز الأوسكار، فيلم «لن ترى الجنة إذا قتلتك امرأة» للمخرج هلكوت مصطفى، لتمثيل العراق رسميًا في المنافسة على جوائز الأوسكار لعام 2027.
 

وأعلنت اللجنة في بيان لها حول اختيار الفيلم بإجماع أعضائها، بعد خضوعه لتقييم فني دقيق، مؤكدة أنه يتمتع برؤية إخراجية ناضجة، إلى جانب عناصر تقنية وبصرية متكاملة تؤهله للمنافسة في المحافل السينمائية الدولية.

وأوضحت اللجنة الوطنية التي جرى تكليفها من جانب وزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح العراقية، أن الفيلم يقدم تجربة سينمائية تجمع بين العمق الإنساني وخصوصية السرد المحلي.
 

يتناول الفيلم قصة فتاة من مقاتلات البيشمركة تعمل قناصة، وتتسلل سرًا إلى صفوف تنظيم داعش، في محاولة لإنقاذ شقيقتها الصغرى.
 

ويقدم العمل صورة للمرأة الكوردية التي تواجه الخطر وترفض الاستسلام أمام العنف والظلام، من خلال قصة إنسانية تسلط الضوء على الشجاعة والصمود والتضحية.
 

وأوضح هلكوت مصطفى، مؤلف ومخرج الفيلم، أن الهدف من العمل هو لفت أنظار العالم إلى شجاعة وبطولة المرأة الكوردية، معربًا عن أمله في تضافر الجهود لتنظيم حملة ترويجية قوية للفيلم في الولايات المتحدة، بالتزامن مع مشاركته في سباق الأوسكار.
 

ومن المقرر أن يشهد فيلم «لن ترى الجنة إذا قتلك امرأة» عرضه العالمي الأول على السجادة الحمراء يوم 7 سبتمبر 2026، ضمن فعاليات الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في إيطاليا.

ومن المنتظر أن ينتقل الفيلم بعد ذلك إلى دور العرض في إقليم كوردستان، حيث تبدأ عروضه السينمائية اعتبارًا من 22 سبتمبر 2026، بالتزامن مع مشاركته في عدد من المحافل السينمائية الدولية.

فيلم لن ترى الجنة إذا قتلك امرأة عرض فيلم لن ترى الجنة إذا قتلك امرأة الأوسكار

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