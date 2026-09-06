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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين ونيبال إلى 1387 قتيلا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين، إلى 1387 قتيلا.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم أن عدد الضحايا ارتفع إلى 43 شخصا و519 مفقودا في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1387 قتيلا.

وكانت السلطات المحلية في نيبال أعلنت أمس "السبت" أن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا.

يشار إلى أن انهيارا جليديا قد تسبب في اندفاع سيل من الجليد والصخور والطين عبر نهر تريشولي في المنطقة الحدودية بين نيبال والصين في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، ما أدى إلى جرف وتدمير الكثير من المدن والقرى، وأضرار واسعة بالطرق والبنية التحتية.

ضحايا الفيضانات الانهيارات الطينية السلطات الصينية الحمض النووي الجليد

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