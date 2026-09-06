مجمع فنون 15 مايو ينهي العمل بجدارية "مصريات" استعدادا للافتتاح الرسمي

أعلن مجمع ١٥ مايو التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على جدارية "مصريات" بالمجاورة 13 بمدينة 15 مايو، استعدادا لحفل الافتتاح المرتقب لمشروع “فنان”، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وشهدت المراحل النهائية للعمل وضع طبقة حماية عازلة من الدهان الخاص، و المصممة خصيصا للحفاظ على حيوية الألوان وبقاء العمل الفني بأزهى صور لأطول فترة ممكنة، حمايةً له من التأثيرات المختلفة للعوامل الجوية.

وحرص المشاركون وأعضاء مجمع فنون 15 مايو على توثيق هذه اللحظات بالتقاط صور تذكارية جماعية، وسط حالة من الترقب والحماس بين الفنانين وأهالي المدينة لانطلاق فعاليات افتتاح الجدارية والمعرض الفني المرافق لها، الذي سيتزامن مع حفل موسيقي احتفاءً بهذا الإنجاز الثقافي والفني.