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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

موعد الإجازة الرسمية
موعد الإجازة الرسمية
عبد العزيز جمال

يترقب الموظفون والعاملون في مختلف القطاعات موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026، خاصة مع اقتراب شهر أكتوبر واستمرار العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، بالتزامن مع بحث المواطنين عن موعد العطلة المقبلة التي يحصل عليها العاملون بالدولة والقطاع الخاص.

ووفقًا لقائمة العطلات الرسمية المنشورة عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن الإجازة الرسمية المقبلة ستكون بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتوافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

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موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات، يحل موعد الإجازة الرسمية المقبلة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وهي إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وتأتي هذه الإجازة باعتبارها آخر عطلة رسمية مدرجة في أجندة عام 2026، بعد انتهاء الإجازات الرسمية السابقة التي شملت مناسبات دينية ووطنية على مدار العام.

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يحدد تفاصيل الإجازة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم ترحيلها إلى يوم آخر وفقًا للقواعد المتبعة في بعض الإجازات الرسمية.

هل يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس؟

حتى الإعلان عن القرار الحكومي، يظل الموعد الرسمي المدرج في الأجندة هو الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وتتجه التوقعات إلى إمكانية ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 8 أكتوبر، وفقًا للنهج المتبع في ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع، بهدف تحقيق استفادة أكبر من أيام الراحة الأسبوعية.

لكن يظل يوم الخميس 8 أكتوبر  إلى حين صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الموعد المؤكد وفق الأجندة الرسمية هو الثلاثاء 6 أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر للقطاع الحكومي

يحصل العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاعين العام والأعمال العام على الإجازة الرسمية التي يصدر بشأنها قرار مجلس الوزراء.

ويحدد القرار الحكومي النهائي موعد الإجازة وآلية تطبيقها، بما في ذلك ما إذا كان سيتم نقلها من الثلاثاء إلى الخميس.

كما تستفيد المدارس والجامعات والجهات التعليمية من القرارات المنظمة للإجازات الرسمية، مع مراعاة أي جداول امتحانات أو ترتيبات خاصة سبق وضعها من جانب الجهات المختصة.

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موقف العاملين في القطاع الخاص

تترقب الشركات والعاملون بالقطاع الخاص بيان وزارة العمل بشأن إجازة 6 أكتوبر 2026، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وينص قانون العمل الجديد على إمكانية تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع حصوله على المقابل المالي المقرر قانونًا.

وفي حالة تشغيل العامل في يوم الإجازة، يستحق العامل، وفق ما ورد في المادة المشار إليها، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

كما يجوز منح العامل يومًا آخر بدلًا من يوم الإجازة، بناءً على طلب كتابي من العامل يتم إيداعه في ملفه.

وبذلك لا يعني إعلان الإجازة الرسمية بالضرورة توقف جميع أنشطة القطاع الخاص، إذ يمكن أن تستمر بعض الأعمال وفقًا لطبيعة النشاط واحتياجات العمل، مع الالتزام بالحقوق المالية والتنظيمية المقررة للعامل.

آخر إجازة رسمية في 2026

مع بداية شهر سبتمبر، لم يتبق في أجندة العطلات الرسمية لعام 2026 سوى إجازة واحدة، وهي إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر.

وتأتي هذه الإجازة بعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026، والتي امتدت إلى 3 أيام متواصلة بعد قرار مجلس الوزراء بترحيلها عن موعدها.

وبالتالي، فإن إجازة 6 أكتوبر تمثل آخر مناسبة رسمية يحصل خلالها العاملون والطلاب على عطلة وفق القرارات المنظمة للإجازات الرسمية خلال عام 2026.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

يصل إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا وفقًا للأجندة الرسمية للمناسبات والعطلات، وذلك بخلاف الإجازات الأسبوعية.

وتتنوع هذه العطلات بين مناسبات دينية ووطنية، ويتم تحديد مواعيدها وفقًا للقرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات المختصة.

وتشمل العطلات الرسمية مناسبات دينية مثل الأعياد والمولد النبوي، إلى جانب مناسبات وطنية وقومية، فيما قد يتم ترحيل بعض الإجازات من موعدها الأصلي إلى يوم آخر وفقًا للقرارات الحكومية.

هل الإجازة تشمل الطلاب؟

تتزامن إجازة 6 أكتوبر مع فترة الدراسة في المدارس والجامعات، وبالتالي يترقب الطلاب وأولياء الأمور موقف الجهات التعليمية من الإجازة.

وتطبق الإجازات الرسمية على المؤسسات التعليمية وفق القرارات واللوائح المنظمة للعمل والدراسة، مع مراعاة الجداول الخاصة بالامتحانات أو أي ترتيبات استثنائية تحددها وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والجامعات.

لذلك، فإن الموعد الرسمي للإجازة يظل مرتبطًا بقرار الجهات المختصة، خاصة إذا تزامنت المناسبة مع امتحانات أو أنشطة تعليمية تم تحديدها مسبقًا.

وبذلك، يظل الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 هو الموعد الرسمي المدرج للإجازة المقبلة حتى صدور قرار حكومي جديد بشأن ترحيلها، بينما يبقى يوم الخميس 8 أكتوبر مجرد احتمال متداول لا يصبح موعدًا رسميًا إلا بعد الإعلان عنه من مجلس الوزراء.

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