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مصر تدعم رئاسة بنجلاديش للجمعية العامة للأمم المتحدة .. تفاصيل اتصال عبد العاطي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدعم رئاسة بنجلاديش للجمعية العامة للأمم المتحدة .. تفاصيل اتصال عبد العاطي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره في بنجلاديش
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره في بنجلاديش

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية بنجلاديش، أمس السبت 5 سبتمبر، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل وزير الخارجية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ميرزا فخر الإسلام المُغير، بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للبلاد، وكذلك إلى طارق رحمن بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء، عقب فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية.

كما قدم عبد العاطي التهنئة لنظيره البنجلاديشي بمناسبة انتخابه رئيسًا للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ أعمالها خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع نظيره البنجلاديشي على مدار فترة رئاسته للجمعية العامة، التي تمتد لمدة عام، بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي أهمية اضطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورها في التعبير عن تطلعات وأولويات الدول النامية، ودفع الجهود الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة، فضلًا عن تعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبنجلاديش، حيث أكد عبد العاطي أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية البنجلاديشية، من خلال عقد المشاورات الثنائية بصورة دورية، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الدوائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والاستزراع السمكي، والصناعات الجلدية.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الاقتصادية في بنجلاديش، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأوضح أن توسيع مجالات التعاون الاقتصادي يأتي بما يتناسب مع الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.

وتطرق الوزيران كذلك إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض عبد العاطي جهود مصر الحثيثة لخفض التصعيد واحتواء تداعيات الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أهمية مواصلة التحركات الرامية إلى استعادة الاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق الصراع، بما يحافظ على أمن شعوبها ويدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي خليل الرحمن وزير خارجية بنجلاديش الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس ميرزا فخر الإسلام المُغير

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