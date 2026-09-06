موجز أخبار الوادي الجديد| مواصلة أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة/الداخلة.. والمدارس جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة/الداخلة

تفقد الأستاذ/ عمار منصور محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، معدلات التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة/الداخلة، بالقطاع الممتد من الكيلو 120 حتى الكيلو 140، يرافقه الدكتور محمد زين نائب أول المركز والاستاذ كامل محمد نائب ثان المركز ، وكان في استقبال سيادته ممثلو الشركة المنفذة.

وتابع أعمال التنفيذ الجارية بالمرحلة الحالية من الأعمال حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ طبقة الأساس تمهيدًا لتنفيذ طبقات الرصف الأسفلتي بعرض 9م.

وأكد السيد رئيس المركز بأن تعليمات معالي المحافظ التأكيد على الانتهاء من الأعمال الجارية خلال الفترة القادمة

والبدء في المرحلة التالية من أعمال استكمال الأعمال لتسهيل حركة المواطنين على هذا الشريان الحيوي الرابط بين مراكز المحافظة، ودعم خطط التنمية الشاملة والاستثمار الزراعي والعمراني بالمحافظة.

ياتي ذلك بناءً على توجيهات الوزيرة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد



تفقد عمار منصور رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يرافقه محمد زين نائب أول المركز وكامل محمد نائب ثان المركز جاهزية عدد من المدارس استعداد لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تفقد رئيس المركز مدرسه قسطل والعوينى الابتدائية الإعدادية المشتركة، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وخلال الزيارة، تم الاطمئنان على جاهزية المدرسة ومتابعة أعمال النظافة والتجهيزات داخل الفصول الدراسية ومحيط المدرسة، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب

وأكد سيادته على أهمية تضافر كافة الجهود والاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة والحرص على توفير أفضل الخدمات لأبناء مدارس الوحدات المحلية بقرى المركز

مع أطيب الأمنيات لأبنائنا الطلاب بعام دراسي موفق ومليء بالنجاح والتفوق.

قافلة طبية مجانية لطب وجراحة العيون بمستشفى الخارجة بالوادي الجديد

تُنظم محافظة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية لطب وجراحة العيون، بالتعاون مع إحدي المراكز المتخصصة، وذلك بمستشفى الخارجة التخصصي، خلال الفترة من الخميس 10 سبتمبر وحتى السبت 12 سبتمبر 2026، في إطار دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية التخصصية بالمجان.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، أن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات والفحوصات اللازمة للمرضى، مع توفير خدمات طبية متخصصة في مجال طب وجراحة العيون، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية.

وتبدأ أعمال القافلة يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتشمل إجراء الكشف الطبي والعمليات داخل القافلة بالمجان، إلى جانب إجراء عمليات المياه البيضاء بتقنية الفاكو (Phaco)، وفقًا للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي.

ووجهت المحافظة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القافلة بالتوجه خلال الأسبوع الجاري إلى عيادة الرمد بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك لتجهيز الحالات وإجراء التحاليل اللازمة للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات المياه البيضاء، بما يضمن الاستعداد الطبي المناسب قبل موعد القافلة.

وتأتي القافلة ضمن جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، وإتاحة خدمات الكشف والعلاج والجراحات التخصصية بالمجان، بما يدعم مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وتأتي الفعالية في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على دعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف توفير الخدمات العلاجية المتخصصة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، خاصة في التخصصات التي تتطلب تدخلات وفحوصات طبية دقيقة.