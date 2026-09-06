سر التتويح.. أحمد صالح: روح الزمالك تتفوق على بيراميدز والأهلي

انتقد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، مستوى الأهلي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يفتقد العديد من الحلول داخل الملعب، خاصة بعد رحيل محمود حسن تريزيجيه وغياب إمام عاشور.

وقال أحمد صالح في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن مستوى الأهلي يبدو عاديًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني أيضًا من بعض المشاكل الدفاعية، وأن خطه الخلفي لا يعد الأفضل بين المنافسين.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن روح فريق الزمالك تتفوق على الأهلي وبيراميدز، معتبرًا أن هذه الروح كانت أحد أهم أسباب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري خلال الموسم الماضي.

وتحدث أحمد صالح عن بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يمتلك في الوقت الحالي أفضل قائمة لاعبين في مصر، في ظل العناصر المميزة التي يضمها الفريق في مختلف المراكز.

كما انتقد صالح أداء الزمالك في مباراته الأخيرة أمام بطل جيبوتي، مؤكدًا أن الفريق تعامل مع المواجهة باستهتار، وأنه كان يجب تحقيق الفوز بفارق أكبر يصل إلى 7 أو 8 أهداف.

واختتم أحمد صالح حديثه بالإشادة بحسام أشرف، مؤكدًا أن مركزه الأساسي هو الجناح وليس رأس الحربة، مشيرًا إلى أنه من أفضل اللاعبين في التعامل مع الكرات الهوائية وتسجيل الأهداف بضربات الرأس.