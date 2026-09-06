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«الصباع بتاع رجله وارم» .. شوبير يكشف سر غياب أحمد فتوح عن مباريات الزمالك الأخيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الصباع بتاع رجله وارم» .. شوبير يكشف سر غياب أحمد فتوح عن مباريات الزمالك الأخيرة

احمد فتوح
احمد فتوح
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن السبب الحقي وراء غياب اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن المباراتين الأخيرتين للفريق.

وقال شوبير عبر قناة النهار :"أحمد فتوح وسر غيابه عن المباريات أو المباراتين اللي فاتوا، يعني هو في مباراة السويس بتروجيت، لأنه في كلام كتير بيتقال: هو سخن، جاله سخونة شوية، فما كانش حالة تسمم زي ما البعض قال".

وأضاف: "الدكتور قال لأ، أحسن يروح، مفيش مشاكل، وخد دوا، وبعدين تاني يوم حضر التمرين عادي".

وتابع: "وبعدين في اللي بعد كده، وهو بيتمرن، جاتله كدمة في صوابع رجله، فبقت صوابع رجله وارمة ومش قادر يلبس حذاء الكورة".

وأردف: "فاتشال كمان من الماتش، وبالتالي هيشوفوا بكرة شكله عامل إزاي ورجله عاملة إزاي".

وأوضح موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة قائلاً: "لو قدر يلبس حذاء الكورة، هيبقى موجود في الفرقة، ولو مقدرش يلبس الحذاء، هيبقى خارج مباراة أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء".

وشدد شوبير على أن الإصابة بسيطة، قائلاً: وبالتالي الصباع بتاع رجله وارم، فمش هيبقى في مشكلة".

واختتم :"حتى لو استمر غيابه شوية، فهو لا متمارض ولا عنده مشاكل، هي قصة التجديد دي بقى قصة طويلة، هبقى أحكي لحضراتكم فيها بعدين".

الإعلامي أحمد شوبير أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك الزمالك

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