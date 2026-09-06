مكالمة بين وزير الخارجية التركي ونظيره الإيراني حول الصراع في الشرق الأوسط

أفادت وكالات الأنباء في تركيا وإيران، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقشا مسائل الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الدبلوماسيين أجريا اتصالاً هاتفياً "شاملاً"، على الرغم من عدم صدور أي بيانات رسمية حتى الآن.

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مُجدداً يوم السبت عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها دمرت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، وردت إيران باستهداف ناقلات نفط أخرى ، بالإضافة إلى حاملة طائرات ومدمرة أمريكية .

وتقول إيران على لسان رئيسها إنها لاتريد حربًا ولا تسعى إليها، كما أنها لاتعادي جيرانها، ولكن في ظل العدوان الأمريكي الذي فرض عليها فلا سبيل إلا بمجابهة العدوان ورده.