كان يعتزم دخول المنطقة المحمية.. الحرس الثوري يستهدف زورقًا أمريكيًا مسيّرًا بمضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني رسمياً عن استهدافه لزورق أمريكي مسيّر كان يعتزم دخول "المنطقة المحمية" في مضيق هرمز.

يأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد عسكري حاد يشهده الممر المائي الاستراتيجي، حيث تشهد المنطقة اشتباكات بحرية متبادلة وتطورات ميدانية متسارعة تشمل ضرب ناقلات النفط.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري لفرض تكلفة اقتصادية على طهران.

حول الرد الإيراني المباشر، فقد ردّت بحرية الحرس الثوري باستهداف ثلاث ناقلات نفط تعبر مسارات غير مصرح بها في المضيق، إلى جانب توجيه ضربات بصواريخ باليستية ومسيرات نحو مدمرة وحاملة طائرات أمريكية.

أزمة الملاحة

يُصر الحرس الثوري على فرض قيود صارمة على حركة العبور وإغلاق المضيق أمام السفن التي لا تنسق مسبقاً مع طهران، وسط فرض الولايات المتحدة لحصار بحري على الموانئ الإيرانية وضمان حركتها العسكرية لحماية السفن التجارية.