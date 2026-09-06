قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يُواجه فالنسيا في مهمة جديدة بالدوري الإسباني
"الأجازة خلصت".. بدء الدراسة في المدارس الدولية بجميع المحافظات اليوم
مكالمة بين وزير الخارجية التركي ونظيره الإيراني حول الصراع في الشرق الأوسط
سيف زاهر: عمرو الجزار على رادار الانضمام لمنتخب مصر .. وحارس مرمى آخر في الحسابات
وارين تهاجم ترامب بعد احتمال رفع البنزين: فليوقف حربه الباهظة على إيران
نظر دعوى أقامها مُحامٍ ضد اللاعب الدولي محمد صلاح
إعلامي: لجنة الحكام تُقر ممنوع الابتسام والكلام واللمس .. وتؤيد قرار أمين عمر في واقعة الجزار
«الصباع بتاع رجله وارم» .. شوبير يكشف سر غياب أحمد فتوح عن مباريات الزمالك الأخيرة
إسرائيل تنذر سكان عربصاليم بالإخلاء .. وتصعيد جديد جنوب لبنان
الولايات المتحدة تستعد للكشف عن الخطوات التالية لتحقيق السلام في أوكرانيا في غضون أسابيع
نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كان يعتزم دخول المنطقة المحمية.. الحرس الثوري يستهدف زورقًا أمريكيًا مسيّرًا بمضيق هرمز

الحرس الثوري
الحرس الثوري
محمد على

 أعلن الحرس الثوري الإيراني رسمياً عن استهدافه لزورق أمريكي مسيّر كان يعتزم دخول "المنطقة المحمية" في مضيق هرمز.

يأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد عسكري حاد يشهده الممر المائي الاستراتيجي، حيث تشهد المنطقة اشتباكات بحرية متبادلة وتطورات ميدانية متسارعة تشمل ضرب ناقلات النفط.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري لفرض تكلفة اقتصادية على طهران.

حول الرد الإيراني المباشر، فقد ردّت بحرية الحرس الثوري باستهداف ثلاث ناقلات نفط تعبر مسارات غير مصرح بها في المضيق، إلى جانب توجيه ضربات بصواريخ باليستية ومسيرات نحو مدمرة وحاملة طائرات أمريكية.

أزمة الملاحة

 يُصر الحرس الثوري على فرض قيود صارمة على حركة العبور وإغلاق المضيق أمام السفن التي لا تنسق مسبقاً مع طهران، وسط فرض الولايات المتحدة لحصار بحري على الموانئ الإيرانية وضمان حركتها العسكرية لحماية السفن التجارية.

سنتكوم الحرس الثوري الإيراني زورق أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تنهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.. اعرفها

سارة خليفة

بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض

الاهلي

إعلامي يفتح النار على محلل تحكيمي: أراؤه هدفها إثارة الجدل

الحادث

مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الإدارية للإخوان.. اليوم

القبض على سيدة تستغل نجلها في التسول واستجداء المارة بالنزهة

القبض على سيدة تستغل نجلها في التسول واستجداء المارة بالنزهة

نقل

إصابة 10 أشخاص في اصطدام جرار زراعي بسيارة ربع نقل في المنيا

بالصور

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

شكلها مختلف.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

مدى الحياة.. شاومي تطلق حماية خاصة ضد حرائق بطارية "Dragon Armor"

شاومي
شاومي
شاومي

لوك لافت.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد