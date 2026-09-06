الولايات المتحدة تستعد للكشف عن الخطوات التالية لتحقيق السلام في أوكرانيا في غضون أسابيع

أفادت وكالة أكسيوس، نقلاً عن مسئول في البيت الأبيض، بأن إدارة ترامب ستعلن عن الخطوات التالية في عملية السلام الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر المصدر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا "خططاً جوهرية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل سفرهما إلى أوكرانيا.

وأفاد المصدر بأن ويتكوف وكوشنر يهدفان إلى «دعم أجندة الرئيس ترامب للسلام»، ويتطلعان إلى «اجتماعات مثمرة بنفس القدر» في أوكرانيا كما في روسيا».

وأكد المسئول انضمام مسئولين من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة إليهما.