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إعلامي: لجنة الحكام تُقر ممنوع الابتسام والكلام واللمس .. وتؤيد قرار أمين عمر في واقعة الجزار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: لجنة الحكام تُقر ممنوع الابتسام والكلام واللمس .. وتؤيد قرار أمين عمر في واقعة الجزار

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن أبرز القرارات التي خرجت بها لجنة الحكام خلال اجتماعها، مشيراً إلى تشديد جديد على تعاملات الحكام مع اللاعبين والمدربين في الموسم الحالي.

وقال طارق عبر برنامجه "الماتش" على قناة صدى البلد :"الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن لجنة الحكام وقلنا إن فيه اجتماع هيكون يوم السبت، وهيتم خلاله مناقشة بعض التفاصيل".

وأضاف: "من ضمن التفاصيل دي: مفيش ابتسامات مع اللعيبة أو مع المدربين، ومفيش كلام مع اللعيبة أو المدربين، خليك حازم وخليك صارم".

وتابع: "اللي اتضاف بقى في اجتماع النهارده: ممنوع اللمس، مفيش لمس".

وأوضح طارق أنه سبق وانفرد ببعض ملامح ما دار في الاجتماعات منذ يوم الأربعاء، مشيراً إلى تعقيبه على القرارات قائلاً: إيه المشكلة لما الحكم يكون عادي، بيبتسم ويتكلم مع ده وبيتكلم مع ده، ولكن صافرته هي اللي فيها حزم".

وشدد الإعلامي على أن هيبة التحكيم لا تأتي بالصرامة المفرطة، قائلاً: "هيبة التحكيم دايمًا بتكون بالقرارات الصحيحة، مش بالزعيق والشخط والنطر".

وتساءل: "ما يكونش فيه تلامس.. دي أنا متفاهمها إنه ما ينفعش حد يروح يمسك الحكم أو يزقه طبعًا، ولكن لو حد بيسلم على الحكم وحاطط إيده على كتفه بشكل ودي، برضه يكون ممنوع ولا مش هيكون ممنوع؟".

وفي سياق متصل، أشار محمد طارق إلى الملف التحكيمي الخاص بمباراة الأهلي وسموحة، قائلاً: "لجنة الحكام أجمعت إن كرة الجزار في ماتش الأهلي وسموحة، اللي عملت حالة جدل واسعة جدًا، مكنش فيها حاجة، ومكنتش فاول ومكنتش طرد".

وأضاف: "لجنة الحكام بالإجماع وافقت على قرار حكم الساحة كابتن أمين عمر، وقالت إن قراره كان سليم 100%".

الإعلامي محمد طارق أضا لجنة الحكام محمد طارق أضا الجزار

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