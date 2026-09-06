قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يُواجه فالنسيا في مهمة جديدة بالدوري الإسباني
"الأجازة خلصت".. بدء الدراسة في المدارس الدولية بجميع المحافظات اليوم
مكالمة بين وزير الخارجية التركي ونظيره الإيراني حول الصراع في الشرق الأوسط
سيف زاهر: عمرو الجزار على رادار الانضمام لمنتخب مصر .. وحارس مرمى آخر في الحسابات
وارين تهاجم ترامب بعد احتمال رفع البنزين: فليوقف حربه الباهظة على إيران
نظر دعوى أقامها مُحامٍ ضد اللاعب الدولي محمد صلاح
إعلامي: لجنة الحكام تُقر ممنوع الابتسام والكلام واللمس .. وتؤيد قرار أمين عمر في واقعة الجزار
«الصباع بتاع رجله وارم» .. شوبير يكشف سر غياب أحمد فتوح عن مباريات الزمالك الأخيرة
إسرائيل تنذر سكان عربصاليم بالإخلاء .. وتصعيد جديد جنوب لبنان
الولايات المتحدة تستعد للكشف عن الخطوات التالية لتحقيق السلام في أوكرانيا في غضون أسابيع
نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأجازة خلصت".. بدء الدراسة في المدارس الدولية بجميع المحافظات اليوم

بدء الدراسة في المدارس الدولية
بدء الدراسة في المدارس الدولية
ياسمين بدوي

تبدأ الدراسة اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في جميع المدارس الدولية والمدارس التي تضم أقسام “تعليم دولي” ، بما في ذلك  المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم IPS ، ومدارس المعاهد القومية التى تضم أقسام دولية ، ومدارس النيل المصرية الدولية.

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

يأتي ذلك تنفيذا لقرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الصادرة بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، حيث تقرر أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية قبل موعد المدارس الحكومية بأسبوع ، ليكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 .

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والخاصة

أما عن موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني والمدارس المصرية اليابانية ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2027  في هذه المدارس يوم 12 سبتمبر 2026 .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

المدارس الدراسة المدارس الدولية بداية الدراسة 2027 وزير التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تنهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.. اعرفها

سارة خليفة

بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض

الاهلي

إعلامي يفتح النار على محلل تحكيمي: أراؤه هدفها إثارة الجدل

الحادث

مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد

ترشيحاتنا

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبايل

القمص باسيليوس مجلي

نياحة القمص باسيليوس مجلي.. والبابا تواضروس يقدم العزاء لإيبارشية مطاي

نور

طلعت مصطفى تخطف الأنظار بإعلان تسليم نور.. والجمهور يشيد: "الإعلان روعة" ( فيديو )

بالصور

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

شكلها مختلف.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

مدى الحياة.. شاومي تطلق حماية خاصة ضد حرائق بطارية "Dragon Armor"

شاومي
شاومي
شاومي

لوك لافت.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد