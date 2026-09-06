«تاكسي شرم» على أعتاب عصر جديد.. محافظ جنوب سيناء يعلن تشغيل «التاكسي الذكي» خلال شهر وتنظيم حيازة الرخص.. صور

التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ممثلي سائقي سيارات التاكسي بمدينة شرم الشيخ، في حوار ميداني بطريق السلام أمام منطقة خليج نعمة، بحضور اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد أحمد صلاح، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، لمناقشة آليات تطوير منظومة التاكسي، والاستماع إلى مطالب السائقين وملاحظات المواطنين والزائرين.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، ما جرى رصده ومناقشته في لقاءاته السابقة مع سائقي التاكسي والجهات المعنية وإدارتي المرور والمواقف، إلى جانب آراء المواطنين والزائرين، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق التوازن بين مصالح السائقين وحقوق المواطنين والسائحين، والارتقاء بمستوى الخدمة بما يتناسب مع المكانة السياحية العالمية لمدينة شرم الشيخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن منظومة «التاكسي الذكي» بمدينة شرم الشيخ أصبحت على أعتاب التشغيل، متوقعًا دخولها الخدمة خلال نحو شهر، عقب استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة، بما يسهم في تنظيم حركة سيارات التاكسي، ورفع مستوى الخدمة، وتعزيز الانضباط والشفافية في التعامل مع الركاب.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على تقنين حيازة رخص سيارات التاكسي، في ظل تركز عدد كبير من الرخص لدى بعض الأفراد، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع ضوابط بحيث لا يسمح للشخص الواحد بحيازة أكثر من رخصتين.

وشدد على أن الرخص التي ستصبح متاحة بعد تطبيق ضوابط الحيازة لن يتم إلغاؤها، وإنما سيتم توجيهها لإتاحة فرص عمل جديدة أمام الراغبين في العمل بمجال التاكسي، بما يسهم في الحد من تركز الرخص وتحقيق قدر أكبر من العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة.

وأكد كمال أن المحافظة لا تستهدف التضييق على سائقي التاكسي أو أصحاب الرخص، وإنما تعمل على تنظيم المنظومة بما يحقق استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين بالقطاع، ويفتح المجال أمام دخول عناصر جديدة إلى سوق العمل.

وفي إطار تحديث أسطول التاكسي، أكد المحافظ دعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتشجيع السائقين على تحديث سياراتهم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر، ويتناسب مع طبيعة مدينة شرم الشيخ ومكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.

وأشار إلى الاتفاق مع أحد البنوك على توفير تمويلات ميسرة للراغبين من سائقي التاكسي في تحديث سياراتهم أو التحول إلى السيارات الكهربائية، بفائدة لا تتجاوز 5%، بما يساعدهم على تجديد سياراتهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة، ويرفع في الوقت نفسه مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأضاف المحافظ أنه سيتم طرح زي موحد مناسب لسائقي التاكسي، مع توفيره بنظام التقسيط، بما يعزز المظهر الحضاري للسائقين، ويعكس الصورة اللائقة التي تليق بمدينة شرم الشيخ ومكانتها السياحية.

وفيما يتعلق بتعريفة الركوب، أكد محافظ جنوب سيناء أنه سيتم التنسيق مع سائقي التاكسي وإدارة المواقف وإدارة المرور للوصول إلى تعريفة عادلة ومتوازنة، تراعي تكاليف التشغيل والظروف الاقتصادية للسائق، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين والزائرين.

وشدد على ضرورة أن تكون التعريفة واضحة ومعلنة، بما يمنع حدوث أي خلافات بين السائقين والركاب، ويضمن تقديم خدمة منتظمة وعادلة لجميع المتعاملين مع منظومة التاكسي.

ووجّه المحافظ بسرعة البدء في تدريب وتأهيل سائقي «تاكسي شرم» على استخدام المنظومة الذكية الجديدة، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التطبيق قبل بدء التشغيل الفعلي، بما يضمن انتقالًا سلسًا إلى المنظومة الجديدة وتقديم خدمة تليق بالمواطنين والسائحين.

ومن المقرر أن يشمل التدريب تعريف السائقين بآليات التسجيل وتفعيل الحسابات، واستقبال الرحلات وتنفيذها، والتعامل مع المحفظة الرقمية، إلى جانب معايير الأمان الرقمي ووسائل التواصل مع مركز الدعم الفني.

من جانبهم، أعرب ممثلو سائقي التاكسي عن تقديرهم للحوار المباشر مع محافظ جنوب سيناء، مؤكدين أن الإجراءات والرؤية التي طرحها لتطوير المنظومة تتوافق مع مطالبهم واحتياجاتهم، وتحقق التوازن بين مصالح السائقين وحقوق المواطنين والزائرين.

وأكد السائقون استعدادهم الكامل للتعاون مع المحافظة وإدارتي المرور والمواقف لإنجاح خطة التطوير، والالتزام بالإجراءات الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على الصورة الحضارية لمدينة شرم الشيخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تطوير منظومة التاكسي يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين ظروف عمل السائقين، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والسائحين، وتنظيم حيازة الرخص، وفتح فرص عمل جديدة، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

وتستهدف الإجراءات الجديدة الوصول إلى منظومة تاكسي أكثر تنظيمًا وانضباطًا، تواكب التطور الذي تشهده مدينة شرم الشيخ، وتعزز قدرتها على تقديم خدمات نقل عصرية تليق بمكانتها كإحدى أبرز المقاصد السياحية العالمية.