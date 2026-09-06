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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يُواجه جورماهيا الكيني اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. القنوات الناقلة وطاقم التحكيم

بيراميدز
بيراميدز
كتب: رباب الهوارى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام نظيره جورماهيا الكيني، اليوم الأحد، في مستهل مشواره بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

وتأتي المباراة ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي للبطولة القارية، حيث يتطلع بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تساعده على حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل قبل لقاء الإياب في القاهرة.

بيراميدز يبحث عن بداية قوية في دوري الأبطال

يدخل بيراميدز اللقاء بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق، بهدف العودة من العاصمة الكينية نيروبي بانتصار يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل مباراة العودة.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال عناصر الخبرة والإمكانيات الفنية التي يمتلكها الفريق، من أجل فرض أسلوبه وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام جورماهيا، الذي يسعى بدوره لتحقيق الفوز مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

وتعد مواجهة اليوم الخطوة الأولى لبيراميدز في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما أصبح الفريق أحد أبرز الأندية المصرية والقارية خلال السنوات الأخيرة.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا اليوم

تنطلق مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، على أرضية ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت 13 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وفقًا للموعد المعلن من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وجورماهيا

ومن المنتظر أن تنقل مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني عبر شاشة أون سبورت، ليتمكن الجمهور المصري من متابعة أولى مباريات الفريق في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وجورماهيا

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجزائري محمد رفيق، ويعاونه مواطنه ياسين بن سلامة كمساعد أول، ومحمد حمايدي كمساعد ثانٍ، بينما يتولى حسام بن يحيى مهمة الحكم الرابع.

بيراميدز دوري ابطال افريقيا اخبار الرياضة

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