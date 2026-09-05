مش الدوري بس.. كريم حافظ يكشف أهداف بيراميدز هذا الموسم

أكد كريم حافظ، لاعب فريق بيراميدز، أن الفريق يستهدف المنافسة على حصد أكثر من بطولة خلال الموسم الحالي، وليس الاكتفاء بالتتويج بلقب الدوري المصري.

كريم حافظ

وقال كريم حافظ، في تصريحات إذاعية ضمن برنامج «نجوم دوري ORA»: «إحنا بنسعى لتحقيق بطولات كتير الموسم ده، مش بس تحقيق لقب الدوري المصري، وعندنا مدرب كبير واسم قوي، وإن شاء الله نكون موفقين في حصد البطولات معاه».

وأشاد لاعب بيراميدز بالمدير الفني رولاني موكوينا، مؤكدًا ثقته في قدراته الفنية، ورغبته في قيادة الفريق لتحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم.

وأضاف كريم حافظ متحدثًا عن شخصية موكوينا: «موكوينا هادي شوية قدام الناس لكنه عصبي جدًا في أوضة اللبس».

وتعكس تصريحات كريم حافظ طموحات لاعبي بيراميدز في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم، في ظل رغبة النادي في مواصلة تحقيق الإنجازات وحصد الألقاب.