«زد» يواجه أساس الجيبوتي اليوم في الكونفدرالية.. القنوات الناقلة وموعد المباراة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي، فريق أساس الجيبوتي، في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشارك نادي زد اف سي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد حصوله على وصافة كأس مصر للنسخة الماضية.



وكان زد قد فاز في الجولة الماضية في بطولة الدوري المصري على طلائع الجيش بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

موعد مباراة زد وأساس الجيبوتي اليوم في الكونفدرالية

ويلتقي زد إف سي مع أساس الجيبوتي في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والسعودية، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة الكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباراة زد وأساس الجيبوتي اليوم

ومن المقرر أن تذاع مباراة زد إف سي مع أساس الجيبوتي على قناة أون سبورت 1