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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ثوران بركان "أناك كراكاتاو" يعطل حركة الطيران والدراسة في إندونيسيا

ثوران بركان "أناك كراكاتاو" يعطل حركة الطيران والدراسة في إندونيسيا
ثوران بركان "أناك كراكاتاو" يعطل حركة الطيران والدراسة في إندونيسيا
أ ش أ

 تسبب ثوران بركان "أناك كراكاتوا" في إندونيسيا، اليوم /الأحد/، في تعليق مئات الرحلات الجوية بمطار سوكارنو - هاتا الدولي في العاصمة جاكرتا، بعد تصاعد الرماد البركاني ووصوله إلى أجواء المطار، فيما أوقفت مدارس أنشطة عدة وألغى صيادون رحلاتهم البحرية خشية تداعيات الثوران.

وأعلن مطار سوكارنو-هاتا الدولي في إندونيسيا، اليوم /الأحد/، تعليق الرحلات الجوية حتى الساعة 9:30 صباحا (02:30 بتوقيت جرينتش) بسبب الرماد البركاني الناجم عن الثوران المستمر لبركان "أناك كراكاتاو" حسبما نقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية.

وذكرت وزارة النقل الإندونيسية - في بيان - أن هذا التعليق، الذي يمثل تمديدا لتوقف كان مقررا حتى الساعة 5:30 صباحا، أثَّر على 209 رحلات، من بينها عدة رحلات دولية.

وأضافت الوزارة أن أناك كراكاتاو بدأ الثوران في وقت متأخر يوم الجمعة، قاذفًا عمودًا من الرماد إلى ارتفاع 1000 متر فوق قمته، بينما تم رصد الرماد البركاني في المطار في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لتخفيف آثار الكوارث (بي.إن.بي.بي) بيرتون بانجايتان، إن انتشار الرماد البركاني عطل الأنشطة في منطقة لامبونج بجزيرة سومطرة ومنطقة بانتن في جاوة.

وأضاف المتحدث أن الوكالة تحث المواطنين على التزام الهدوء مع زيادة اليقظة، وفي حال تساقط الرماد، ينصح الناس بارتداء الكمامات ووسائل حماية العينين، وتقليل الأنشطة الخارجية، وتغطية مصادر المياه، وتوخي الحذر عند القيادة، إذ يمكن للرماد البركاني أن يقلل الرؤية.

وألغت عدة مدارس أنشطتها، أمس السبت، بعدما عانى طلاب وسكان محليون من تهيج في العينين جراء الرماد، كما أوقف صيادون رحلات الصيد البحرية، وفق وسائل إعلام محلية.

ويقع بركان "أناك كراكاتوا" في منتصف المسافة بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ضمن الأرخبيل الإندونيسي الواقع على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطًا متكررًا للزلازل والثورات البركانية.

ثوران بركان أناك كراكاتوا في إندونيسيا مئات الرحلات الجوية بمطار سوكارنو العاصمة جاكرتا تصاعد الرماد البركاني

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