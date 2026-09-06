خبير عن تطوير القاهرة التاريخية: الدولة تعمل على زيادة الرقعة الخضراء

أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المحلية، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والخديوية تستهدف إعادة إحياء المناطق التراثية وتحويلها إلى مسارات سياحية متكاملة.

وقال الحسين حسان، خلال مداخلة هاتفية، مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن القاهرة تعاني انخفاض نصيب الفرد من المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الرقعة الخضراء من خلال مشروعات كبرى، بينها مشروع تلال الفسطاط وتطوير حديقة الفسطاط، إلى جانب تجربة حديقة الأزهر.

وأضاف أن الهدف لم يعد مجرد زيارة السائح لأثر بعينه، وإنما خلق تجربة سياحية متكاملة، موضحًا أن المسارات يمكن أن تربط بين القلعة ومسجد ابن طولون ومجمع الأديان والفسطاط، مع توفير التشجير والمقاعد والإضاءة والهوية البصرية والمعلومات التاريخية.

وأوضح أن تطوير القاهرة التاريخية يمكن أن يدعم اقتصادًا محليًا متكاملًا حول التراث، من خلال الحرف اليدوية والمطاعم والبازارات والنقل السياحي والفعاليات الثقافية.

وأشار حسان إلى أن تطوير المناطق القديمة يستهدف كذلك تحسين جودة حياة السكان، عبر توسعة الطرق وإنشاء مسارات خضراء وميادين وملاعب للأطفال.



