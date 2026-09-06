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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مساعد الرئيس الروسي: محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر بناءة وصريحة للغاية

مساعد الرئيس الروسي: محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر بناءة وصريحة للغاية
مساعد الرئيس الروسي: محادثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر بناءة وصريحة للغاية
أ ش أ

 أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، أن محادثات الرئيس فلاديمير بوتين، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كانت "بنّاءة وصريحة للغاية".

وقال أوشاكوف - في تصريحات للصحفيين، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الأحد/ - "إن المباحثات، التي جرت في موسكو، جاءت في وقتها المناسب و مفيدة للغاية لكلا الجانبين، وأجرى ويتكوف وكوشنر، استعدادات جادة لزيارتهما إلى موسكو، قبل عقد اللقاء مع الرئيس الروسي، ولم يكتفيا بالتعبير عن اهتمامهما التقليدي بإنهاء الأعمال القتالية بسرعة".

وأضاف" أن ويتكوف وكوشنر، طرحا خلال محادثاتهما مع الرئيس بوتين، عددًا من الأفكار بشأن الحلول الممكنة للأزمة الأوكرانية".

تأتي هذه المحادثات في إطار الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية، ومساعي بحث سبل التوصل إلى تسوية للنزاع.

مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف الرئيس فلاديمير بوتين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر

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