محمد إبراهيم: ناصر منسي كان سيرحل عن الزمالك بسبب أحمد عبد الرؤوف

أكد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استحق الفوز على إيه إس بورت، بطل جيبوتي، بهدفين مقابل هدف، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف محمد إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الزمالك يقدم أداءً جيدًا خلال الموسم الحالي تحت قيادة معتمد جمال، مؤكدًا أن الفريق وضع قدمًا في الدور المقبل من البطولة الأفريقية بنسبة كبيرة.

وتحدث إبراهيم عن ناصر منسي، مهاجم الزمالك، مؤكدًا أنه من أفضل المهاجمين في الدوري المصري، لكنه يتعرض لضغوط كبيرة من جماهير القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي، خاصة أن الجماهير تنتظر منه التسجيل باستمرار.

وأشار إبراهيم إلى أن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق للزمالك، لم يكن مقتنعًا بإمكانيات ناصر منسي، وكان يفضل رحيله، موضحًا أن اللاعب لم يكن الخيار الأول بالنسبة له، في الوقت الذي كان فيه سيف الجزيري هو المهاجم الأساسي.

وأوضح أن ناصر منسي كان قريبًا من الرحيل عن الزمالك قبل مباراة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، قبل أن تتغير الأمور ويستمر اللاعب مع الفريق.