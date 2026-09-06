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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر استبدال أحمد خضري خلال مباراة الزمالك وبطل جيبوتي

أحمد خضري
أحمد خضري
عبدالله هشام

كشف الإعلامي محمد طارق أضا سبب استبدال أحمد خضري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد طارق أضا خلال  برنامج الماتش  عبر قناة صدي البلد، إن تغيير أحمد خضري جاء بسبب شعور اللاعب بإجهاد في العضلة الخلفية، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة.

وأضاف أضا،  أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن أن استبدال اللاعب جاء بسبب غضب معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، من خطأ ارتكبه أحمد خضري، لا أساس له من الصحة.

وأشار أضا، إلى أن هناك من يحاول إثارة الشائعات داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن سبب التغيير هو الإصابة وليس أي خلاف بين اللاعب والجهاز الفني.

أحمد خضري الزمالك نادي الزمالك إيه إس بورت بطل جيبوتي دوري أبطال أفريقيا

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