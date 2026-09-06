احذر قبل الشراء.. اعرف حقك في السلع المستعملة وفقا للقانون

نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين المستهلك ومقدم السلعة أو الخدمة، بما يضمن حصول المستهلك على المعلومات الكافية قبل إتمام عملية الشراء.

ووضع القانون عددًا من الضوابط التي تحمي المشتري وتكفل له معرفة حالة السلعة ومواصفاتها قبل التعاقد.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز حقوق المستهلك عند شراء السلع المستعملة وفقًا للقانون.

في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص القانون على أنه في حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.

30 يوما لاستبدال السلع أو استرجاعها

كما كفل القانون للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناءً على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده جهاز حماية المستهلك من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.