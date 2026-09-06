دعاء لمن يريد زيارة بيت الله الحرام .. بـ 10 أدعية تطوف حول الكعبة

لا شك أن دعاء لمن يريد زيارة بيت الله الحرام يعد أحد الأدعية المرتبطة بأكبر أحلام المسلمين، فمن منا لا يتوق لزيارة الكعبة والبكاء عندها والاغتسال من الذنوب هناك، من منا لا يحتاج معجزة تغير حياته وهناك لاتزال المعجزات تتحقق، ولهذا يكثر البحث عن دعاء لمن يريد زيارة بيت الله الحرام.

دعاء لمن يريد زيارة بيت الله الحرام

ورد فيه عدد من الأدعية المستجابة ، التي تجعلك من الفائزين بزيارة بيت الله الحرام سواء خلال عمرة أو حجة ومن أمثلة دعاء لمن يريد زيارة بيت الله الحرام .

و يأتي دعاء اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام ، كأسهل صيغة من دعاء لمن يريد زيارة بيت الله الحرام، إلا أن هناك أدعية أخرى منها :

1- اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وانت راض عنا وارزقنا حسن الخاتمة و أدخلنا جنة الفردوس مع الابرار واجرنا من النار انا وكل من قال آمين.

2- اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وافض علينا من رحمتك وكرمك و جودك يا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.

3- اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على ارض مكه، اكتبها لي ولمن اشتاق لها .

4- اللهم أكرمنا بزيارة بيتك الحرام .

5- اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام واكرمنا بحج وعمرة مقبولة إن شاء الله في القريب العاجل.

6- اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك.

7- اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام مع من نحب، مرات عديدة.

9- اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه عاجلا غير اجلًا.

10- اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، واكتب لنا زيارة بيتك الحرام.

دعاء الذهاب للعمرة