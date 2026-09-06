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وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، لبحث ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية في كل من جرزا بمركز ومدينة العياط، وعرب أبوساعد بمركز ومدينة الصف.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والأستاذ إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية للمناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء، ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد، وممثلين عن المستثمرين في كلتا المنطقتين.

استعراض موقف ملفات التقنين والمخططات التفصيلية

واستمع وزير الصناعة ومحافظ الجيزة إلى شرح من نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ونائب محافظ الجيزة حول موقف ملفات تقنين الأوضاع والمخطط التفصيلي للمناطق الصناعية، إلى جانب أعمال تحديد مقابل التقنين وحق الانتفاع.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي تضمنت مد فترة سداد المستحقات، وإقرار تخفيضات حال الدفع نقدًا، وإعلان الأحوزة العمرانية، وتسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالمواد الخام.

كما شملت الطلبات بحث أعمال كوبري جرزا، والتوسع في خدمات إمداد المصانع بالغاز والكهرباء والطرق، إلى جانب تكثيف الجهود الخاصة بمنع العشوائية وتنظيم العمل بالمناطق الصناعية في جرزا وعرب أبوساعد.

وزير الصناعة: حريصون على تسهيل إجراءات التقنين

وأكد المهندس خالد هاشم حرص الدولة على تسهيل الإجراءات الخاصة بملفات تقنين أوضاع المستثمرين وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم، موجهًا رسالة طمأنة للمستثمرين بأن إنهاء ملفات التقنين سيكون بداية التحول في مستقبل المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب أبوساعد.

وأوضح الوزير أن المستهدف هو أن تصبح كل من المنطقتين منطقة صناعية متكاملة المرافق والأنشطة والخدمات، مشيرًا إلى اهتمام كافة أجهزة الدولة بجهود المستثمرين لإقامة صناعة في هاتين المنطقتين، والرغبة الجادة في تحسين أوضاعهم.

سرعة تشكيل مجلس أمناء لتوحيد جهود المستثمرين

ودعا المهندس خالد هاشم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد إلى سرعة تشكيل مجلس أمناء، بهدف توحيد جهود المستثمرين واستقبال الآراء والمقترحات.

كما شدد على أهمية مشاركة المستثمرين في جهود الصيانة والتحسين، مع مراعاة عوامل الاستدامة، بما يدعم تطوير المناطق الصناعية وتحسين بيئة العمل بها.

محافظ الجيزة: إعادة تقييم مقابل تقنين الأوضاع

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على توفير وضع مستقر بمختلف المناطق الصناعية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة للمصنعين وجذب الاستثمار.

ووجه المحافظ بإعادة تقييم مقابل تقنين الأوضاع لتلبية مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالأنشطة القائمة، مع مراعاة السعر العادل للأنشطة الجديدة، دون إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي والهدف الرئيسي الخاص بدعم الصناعة والمصنعين.

استمرار العمل بالمصانع لحين إنهاء ملفات التقنين

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى حرصه على استمرار العمل بكافة المصانع واستمرار مزاولة الأنشطة دون توقف لحين إنهاء ملفات التقنين.

ووجه في هذا الشأن رؤساء مجالس إدارات المناطق الصناعية بحصر الحالات المتأخرة في سداد مقابل حق الانتفاع، لبحث توفير تسهيلات إضافية لهم، مؤكدًا أن إصدار الخطابات الخاصة بمزاولة كل مصنع لأنشطته سيستمر، بما يمكن المصنعين من استكمال دورة الإنتاج والتصدير.

دفعة جديدة من عقود التقنين بعرب أبوساعد

وأعلن محافظ الجيزة أن المحافظة تعتزم تسليم دفعة جديدة من عقود التقنين لأصحاب الطلبات بمنطقة عرب أبوساعد ممن استوفوا اشتراطات التقنين، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم.

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