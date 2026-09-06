سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بمستهل تعاملات اليوم .. مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأحد وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 51.07 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.17 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر سجل 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

كما سجل البنك العقاري المصري العربي 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل المصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في كريدي أجريكول وأبوظبي التجاري وبنك البركة وبنك أبوظبي الأول 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل الدولار 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.