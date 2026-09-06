إيران: استهدفنا زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكد الحرس الثوري، أن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران وسنتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي.

وأضاف: استهدفنا زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز.

وفي سياق متصل.. ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الدبلوماسيين أجريا اتصالاً هاتفياً "شاملاً"، على الرغم من عدم صدور أي بيانات رسمية حتى الآن.

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مُجدداً يوم السبت عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها دمرت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، وردت إيران باستهداف ناقلات نفط أخرى ، بالإضافة إلى حاملة طائرات ومدمرة أمريكية.