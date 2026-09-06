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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل مولانا يحصد 5 جوائز في حفل «موريكس دور 2026»

تيم حسن
تيم حسن
أحمد إبراهيم

حصد مسلسل «مولانا»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، خمس جوائز ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز «موريكس دور 2026»، في تتويج جديد للعمل وأبطاله، بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية.

جوائز مسلسل مولانا

وحصل مسلسل «مولانا»، على جائزة «الموريكس» للمسلسل العربي السوري، فيما حصد الفنان تيم حسن جائزة «الموريكس» للممثل العربي السوري في الدراما السورية، عن دوره في العمل.

كما حصلت الفنانة منى واصف على درع «الموريكس» التكريمي عن مجمل مسيرتها الفنية، إلى جانب تكريمها عن تميزها في دورها بمسلسل «مولانا».

وفازت الفنانة السورية نور علي بجائزة «الموريكس» لأفضل ممثلة عربية سورية في الدراما السورية، عن دورها في مسلسل «مولانا»، فيما حصلت الفنانة السورية نانسي خوري على جائزة «الموريكس» للتميز للممثلة العربية السورية في الدراما المشتركة، عن دورها في مسلسلي «سلمى» و«مولانا».

قصة أحداث مسلسل مولانا 

وتدور أحداث مسلسل «مولانا» حول شخصية جابر، الرجل الذي يحاول الهروب من ماضيه المضطرب ونبذ المجتمع له، فيلجأ إلى حيلة تقوده إلى قرية منسية، متخفيًا خلف ادعاء نسب مقدس. وهناك، يزرع جابر أملًا يبدو واهيًا في البداية، لكنه يتحول تدريجيًا إلى قوة حقيقية تشجع الأهالي على التمسك بالحياة.

ومع مرور الأحداث، يجد جابر نفسه ممزقًا بين دور المنقذ وخطر انكشاف سره، في صراع أخلاقي يهدد كل ما حوله، وتتطور الأحداث بين الصورة التي صنعها لنفسه والحقيقة التي يحاول إخفاءها.

أبطال مسلسل مولانا 

ويشارك في بطولة مسلسل «مولانا» إلى جانب الفنان تيم حسن، كل من نور علي، نانسي خوري، فارس الحلو، منى واصف، هيما إسماعيل، علاء الزعبي، جرجس جبارة، جمال العلي وسليمان رزق، والعمل من إخراج سامي البرقاوي.

مسلسل مولانا تيم حسن الفنان تيم حسن الموريكس دور

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