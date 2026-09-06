عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل مصري في «موريكس دور 2026» عن مسلسل «إفراج»

حصل الفنان عمرو سعد على جائزة أفضل ممثل مصري لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز موريكس دور، تقديرًا لأدائه في مسلسل «إفراج»، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وجاء تكريم عمرو سعد عن تجسيده شخصية «عباس الريس»، التي قدّم من خلالها تجربة درامية اعتمدت على الصراعات الاجتماعية والإنسانية، ورصدت رحلة شاب يسعى لتغيير واقعه رغم الظروف الصعبة التي تحيط به.

أبطال مسلسل إفراج

ويشارك في بطولة مسلسل “إفراج” إلى جانب عمرو سعد كل من: تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، وبسنت شوقي.

المسلسل من تأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.