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من حقول سوهاج إلى الأمن الغذائي.. «الزراعة» تدعم التوسع في المحاصيل الزيتية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من حقول سوهاج إلى الأمن الغذائي.. «الزراعة» تدعم التوسع في المحاصيل الزيتية

الزراعة التعاقدية
الزراعة التعاقدية
شيماء مجدي

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، برنامجاً إرشادياً وتوعوياً موسعاً بقرية "الهواويش" التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، لنشر ثقافة "الزراعة التعاقدية" للمحاصيل الزيتية والاستراتيجية ورفع مستوى معيشة المزارعين.

وجاءت هذه الفعالية تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان "نشر الفكر التعاقدي لزراعة المحاصيل الزيتية الاستراتيجية لرفع مستوى معيشة المزارعين بالمحافظة".

وبستهدف البرنامج تعزيز وعي الفلاحين بأهمية المنظومة التعاقدية ودورها المحوري في توفير أسواق مضمونة بأسعار عادلة ومُعلنة مسبقاً، بما يضمن حماية المزارع من تقلبات الأسعار والمخاطر التسويقية، ويدعم جهود الدولة للحد من الفجوة الاستيرادية في الزيوت النباتية وتحقيق الأمن الغذائي القومي.

وأوضحت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن الفعالية شهدت مشاركة واسعة من الخبراء المعنيين، ومديري الإدارات والجمعيات الزراعية، وكبار المزارعين بالمنطقة. واستعرضت الدورة المزايا والتسهيلات التي توفرها العقود الزراعية للمحاصيل الزيتية، إلى جانب فتح باب النقاش المباشر مع الحضور للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بآليات التعاقد والتوريد، والتأكيد على التزام المركز بتقديم الدعم الفني المستمر لضمان نجاح المنظومة.

وعلى هامش البرنامج الإرشادي، تفقد فريق مركز الزراعات التعاقدية بقيادة الدكتورة هدى رجب عدداً من الحقول الإرشادية والإنتاجية لمصاعب ومحاصيل الذرة والفول الصويا بالمنطقة. واطلع الفريق ميدانياً على المشكلات الزراعية التي تواجه الإنتاج والعمل على تذليلها فوراً، بالتوازي مع تقديم دورات تدريبية وفنية للمزارعين بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

الزراعة وزارة الزراعة الزراعات التعاقدية علاء فاروق

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