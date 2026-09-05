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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير.. أسعار العملات العربية اليوم السبت 5 سبتمبر

العملات العربية
العملات العربية
محمد يحيي

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم، السبت 5-9-2026، على مستوى السوق الرسمية.

 

العملات العربية

وأظهرت تداولات العملات العربية أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 13.54 جنيها للشراء و13.58 جنيها للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 165.69 جنيه للشراء و166.2جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني إلى 134.93 جنيه للشراء و135.32 جنيه للبيع.

العملات العربية

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 132.14 جنيه للشراء و135.32 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر الريال القطري 13.95 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 71.65 جنيه للشراء و72.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي اخبار مصر سعر الدرهم الإماراتي سعر العملات العربية اليوم سعر الدينار الأردني

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