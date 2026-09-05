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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بدعم صندوق الأمم المتحدة.. البحوث السكانية بجامعة الأزهر ينظم دورة للوعاظ والواعظات

وعاظ الأزهر
وعاظ الأزهر
محمد شحتة

أعلن المعهد الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، عن تنظيم دورة تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية حول: «التربية السكانية وتنظيم الأسرة والعنف ضد المرأة والمشورة والفحص لراغبي الزواج والتربية الأسرية الإيجابية»، وذلك في الفترة من ٦ إلى ٩ من شهر سبتمبر الحالي بمقر المركز بالدَّرَّاسة.

وتهدف الدورة إلى خلق كوادر تدريبية مؤهلة وقادرة  على تنفيذ برامج تدريبية في مجالات التربية السكانية، وتنظيم الأسرة، والعنف ضد المرأة، والمشورة والفحص لراغبي الزواج، والتربية الأسرية الإيجابية داخل المجتمعات المستهدفة، وقادرة على نشر المعلومات الصحيحة حول القضايا العصرية في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

المحاضرين في الدورة من علماء الأزهر

ويحاضر في الدورة مجموعة من خبراء جامعة الأزهر؛ من بينهم: الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق؛ والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز؛ والدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور صلاح صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق؛ والدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، والدكتور شكري عبد العظيم، نائب مدير مركز الدراسات السكانية، والدكتور محمود عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا الأسبق.

كما يحاضر في الدورة، الدكتور محمود حمودة، أستاذ الطب النفسي بطب الأزهر، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية؛ والدكتورة مرفت محمود، أستاذ البحوث البيوطبية بالمركز، والدكتور أحمد رجاء عبد الحميد، أستاذ الصحة الإنجابية بالمركز، والأستاذ الدكتور حسين هارون، أستاذ الفقه بالمركز، والدكتور محمد أحمد عمر هاشم، رئيس قسم السكان بالمركز، والدكتور رضا عبد الرحمن، باحث متخصص في علوم السكان والتنمية بالمركز. 

تقام الدورة برعاية فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبرعاية الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وبإشراف الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي.

البحوث الإسلامية التربية السكانية تنظيم الأسرة التربية الأسرية الزواج

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