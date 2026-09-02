إشادة بدور الوعاظ.. محافظ الدقهلية يزور شيخ الأزهر لتعزيز التعاون المشترك

زار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدينية والعلمية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف الذي يمثل منارة علم ووسطية واعتدال، وله دور وطني كبير في نشر الفكر الصحيح وترسيخ القيم وبناء وعي الأجيال

و أشاد محافظ الدقهلية بالدور المحوري للأزهر الشريف في حماية الفكر الإسلامي المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من علماء الأزهر في نشر الفكر المستنير وترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي، كما ثمن جهود فضيلة الإمام الأكبر في نشر العلوم الدينية والإنسانية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأزهرها الشريف .

كما أكد محافظ الدقهلية على دعم جهود المنطقة المركزية الأزهرية بالدقهلية ودورها في كافة المعاهد الأزهرية البالغ عددهم 1146 معهدا وتضم حوالي 125 ألف طالب وطالبة، مشيداً بالنتائج المتقدمة التي تحققت فى الثانوية الأزهرية.

وأشار المحافظ إلى أن النتائج المتحققة في كافة الشهادات الأزهرية في مختلف المراحل التعليمية وحصول العديد من الطلاب والطالبات على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية تعكس الجهد الكبير المبذول من قطاع المعاهد الأزهرية.

كما أشاد محافظ الدقهلية بجهود وعاظ وواعظات الأزهر ودورهم في جوانب الوعظ والإرشاد تنسيقا مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومع وزارة الأوقاف في نشر الفكر الصحيح وتصحيح المغالطات.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا للعلاقة الوثيقة بين المحافظة ومشيخة الأزهر، واستمرارًا لجهود التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، خدمة لأبناء الدقهلية وتقديرا للرسالة التعليمية والدعوية للأزهر الشريف.