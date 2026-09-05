الحجز نهاية الشهر.. دليل شامل عن شقق الإيجار الجديدة ودعم يصل إلى 100 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح جديد ضمن إعلان «سكن لكل المصريين (9)»، يتضمن توفير 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بالمحافظات والمدن الجديدة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية.

ويأتي الطرح الجديد في صورة وحدات سكنية متنوعة المساحات والمواقع، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين المستهدفين، حيث تبدأ المساحات من 75 مترًا مربعًا وتصل إلى 100 متر مربع، بحسب موقع الوحدة ونوع المشروع.



شقق 75 مترًا.. غرفتان وصالة

يتضمن طرح «سكن لكل المصريين 9» وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا، وتتكون من غرفتين وصالة، وذلك في عدد من المدن الجديدة.

وتشمل هذه الوحدات مدن:

حدائق العاصمة.

العبور الجديدة.

أخميم الجديدة.

وتستهدف هذه الوحدات توفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين منخفضي الدخل، ضمن نظام الإيجار الذي يطرحه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شقق 90 مترًا.. 3 غرف وصالة

كما يشمل الإعلان وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة، وتنتشر في عدد كبير من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وتتواجد هذه الوحدات في:

أكتوبر الجديدة.

15 مايو.

العبور الجديدة.

برج العرب الجديدة.

السادات.

النوبارية الجديدة.

العلمين الجديدة.

الفيوم الجديدة.

المنيا الجديدة.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

أخميم الجديدة.

قنا الجديدة.

طيبة الجديدة.

أسوان الجديدة.

غرب قنا.

ويمنح هذا التنوع الجغرافي المتقدمين فرصة الاختيار وفقًا للموقع والمدينة التي تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم السكنية، بحسب الوحدات المتاحة في كل مشروع.

وحدات المحافظات ضمن سكن لكل المصريين 9

ولا يقتصر الطرح على المدن الجديدة، إذ يتضمن الإعلان وحدات سكنية داخل عدد من المحافظات، بمساحات مختلفة تصل إلى 75 و90 مترًا مربعًا.

وتصل مساحة الوحدات المطروحة في محافظة المنيا إلى 75 مترًا مربعًا، بينما تصل مساحة الوحدات في عدد من المحافظات الأخرى إلى 90 مترًا مربعًا.

وتشمل المحافظات المطروح بها الوحدات:

القاهرة.

الجيزة.

القليوبية.

المنوفية.

دمياط.

الإسماعيلية.

السويس.

البحيرة.

بني سويف.

الفيوم.

المنيا.

أسيوط.

سوهاج.

قنا.

الأقصر.

أسوان.

مطروح.



وحدات «حياة كريمة» بمساحات تصل إلى 100 متر

ويتضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» أيضًا وحدات سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات أكبر نسبيًا، تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع وحدات «حياة كريمة» المطروحة في المحافظات التالية:

الجيزة.

المنوفية.

الغربية.

الأقصر.

كفر الشيخ.

قنا.

سوهاج.

البحيرة.

الدقهلية.

المنيا.

الشرقية.

ويأتي إدراج هذه الوحدات ضمن الإعلان في إطار توفير خيارات سكنية متعددة للمواطنين المستهدفين، سواء داخل المدن الجديدة أو المحافظات والمشروعات التابعة للمبادرة.

دعم إيجار يصل إلى 100 ألف جنيه

ومن أبرز تفاصيل الطرح الجديد قيمة الدعم المخصص للمستفيدين، حيث يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا للإيجار تصل قيمته إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

ويختلف مقدار الدعم الذي يحصل عليه المستفيد وفقًا لمستوى دخله ومساحة الوحدة السكنية، على أن يتم تقديم الدعم على مدار مدة الإيجار، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة في الإعلان وكراسة الشروط.

ويعد هذا الدعم أحد العناصر الرئيسية في الطرح، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين من الوحدات السكنية بنظام الإيجار.

365 جنيهًا مصروفات التسجيل

حدد الإعلان قيمة المصروفات المطلوبة عند التسجيل، حيث يتعين على المتقدم سداد 365 جنيهًا مقابل مصروفات التسجيل.

وتعتبر هذه المصروفات غير قابلة للرد أو الاسترداد، ويتم سدادها من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، وفقًا للإجراءات المحددة للتقديم.

10 آلاف جنيه تأمين للوحدة

وبجانب مصروفات التسجيل، يشترط الإعلان سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين للوحدة السكنية المستأجرة.

ويتم دفع مبلغ التأمين من خلال مكاتب البريد المميكن الموجودة في المدن والمحافظات التي يشملها الطرح.

وبحسب الشروط المعلنة، يتم استرداد مبلغ التأمين في الحالات المحددة، سواء بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة بالتفصيل في كراسة الشروط.

شروط حجز شقق الإيجار

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الشروط الخاصة بالمتقدمين، من بينها السن والدخل.

وتشمل أبرز الشروط:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

ألا يتجاوز صافي كافة مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في كراسة شروط الإعلان.

وتأتي هذه الضوابط لتحديد الفئات المستحقة للاستفادة من الوحدات المطروحة ضمن نظام الإيجار.



طريقة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

أوضحت وزارة الإسكان أن الراغبين في التقديم يمكنهم الاطلاع على تفاصيل الإعلان وكراسة الشروط واستكمال إجراءات التسجيل ورفع المستندات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

ويتعين على المتقدم مراجعة الشروط والمستندات المطلوبة بعناية قبل استكمال عملية التسجيل، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل فئة من فئات المتقدمين.

موعد التقديم لشقق الإيجار

قسم الإعلان مواعيد التقديم إلى مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى للمواطنين من ذوي الهمم، ثم يتم فتح باب التقديم أمام جميع المواطنين.

وتأتي المواعيد وفق الآتي:

للمواطنين من ذوي الهمم فقط:

يبدأ التقديم يوم الأحد 6 سبتمبر 2026.

يستمر حتى الأحد 27 سبتمبر 2026.

لكافة المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم:

يبدأ التقديم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.

يستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وبذلك يمثل إعلان «سكن لكل المصريين 9» أحد الطروحات السكنية التي تستهدف توفير وحدات بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، مع تنوع واضح في المساحات والمواقع، إلى جانب تقديم دعم للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه، وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة ومدة الإيجار، مع إتاحة التسجيل واستكمال الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.