الرئيس الروسي يدشن خطا نفطيا جديدا لتعزيز النقل عبر القطب الشمالي

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو، خطا نفطيا جديدا لتعزيز النقل عبر القطب الشمالي.

قال بوتين، خلال تدشين أول شحنة نفطية من مشروع "فوستوك" النفطي إلى ناقلة النفط القطبية "فالنتين بيكول"، إن خطوط أنابيب النفط "فوستوك أويل" ومحطة ميناء "سيفر باي" ستزيد من حجم الشحنات على طول هذا الطريق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وهنأ الرئيس بوتين، العاملين في شركة "روسنفط" بمناسبة تشغيل خط أنابيب النفط الرئيسي المؤدي إلى المحطة الجديدة "خليج سيفير" ضمن مشروع "فوستوك أويل".

وأشار إلى أن حجم احتياطيات حقول مجموعة فوستوك النفطية يُقدّر بنحو 7 مليارات طن من النفط منخفض الكبريت. وهذا أحد أكبر الحقول في العالم، ومن المخطط أن يستمر العمل فيه لعقود قادمة.

ووصف الرئيس بوتين تدشين المشروع بأنه حدثٌ هامٌ لاقتصاد البلاد ككل، لافتا إلى أن خطوط أنابيب النفط الجديدة ومحطة الميناء ستزيد من حجم الشحنات على طول طريق بحر الشمال.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن حجم البضائع المنقولة عبر الطريق البحري الشمالي بلغ 37 مليون طن في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الشحن السنوي إلى 70 مليون طن بحلول عام 2030.