هل يمثل طائر المينا الهندي خطورة على الإنسان؟ .. مسئول بوزارة البيئة يجيب

أثار طائر المينا الهندي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من خطورته على الإنسان وغيرها من المعلومات غير الدقيقة، وتبين ـ وفقًا لآراء خبراء البيئةـ أن هذا النوع من الطيور، لا يمثل أي مخاوف على سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات المنطقة الشمالية والمسؤول بوزارة البيئة، أن طائر المينا الهندي يُعد من الكائنات الحية الغازية للبيئة المصرية، مشيراً إلى أن بداية ظهوره واستقراره في البلاد ترجع إلى أواخر عام 1999، ليمتد وجوده داخل الأراضي المصرية لأكثر من 26 عاماً.

وأوضح رشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامجه «مساء جديد»، المذاع على قناة المحور، أن الطائر تسلل إلى البيئة المحلية عبر الحدود الشرقية قادماً من فلسطين، حيث بدأ تحركه وتنظيم انتشاره من شبه جزيرة سيناء، مروراً بمدن القناة والقاهرة الكبرى، وصولاً إلى نطاق شمال الصعيد خلال الفترة الحالية.

وأضاف مدير عام المحميات أن الأزمة الرئيسية للطبيعة الغازية لهذا الطائر تتمثل في غياب "العدو الطبيعي" له داخل المنظومة البيئية المصرية، وهو ما أتاح له التكاثر وتزايد أعداده بشكل ملحوظ وسريع على مدار العقود الماضية.

وحول ما يثار بشأن خطورته، حرص رشاد على طمأنة المواطنين، مؤكداً أن طائر المينا لم يسجل طوال 26 عاماً أي سلوك عدائي أو تشكيل خطر على سلامة المواطنين.