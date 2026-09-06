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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق: مفتاح نجاح ملف التشجير يبدأ من تخطيط طويل المدى

التشجير
التشجير
رحمة سمير

أشاد الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، بتوجيهات الرئيس السيسي اليوم بشأن مشروع «تخضير العاصمة»، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تعكس أهمية التشجير، وأنها أعادت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف كنا قد حُرمنا منه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس اليوم بالغة الأهمية.


وأوضح حافظ أن مفتاح نجاح ملف «التشجير» يبدأ من توحيد الجهات المشرفة على تلك العملية، قائلًا: «يجب أن يكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن التشجير في البلد، ولا يعقل أن يكون هناك 100 مليون واحد في مصر يقوم بالتشجير، لازم جهة واحدة لأننا نعاني من عشوائية شديدة في هذا الملف، خاصة أننا سنبدأ مشروعًا ضخمًا من تحت الصفر».


وأضاف: «الشجر القديم الموجود المعمر له أهمية كبيرة، وسوف أحكي حكاية عمرها 100 سنة. في عام  1924 جدي اشترى مساحة أرض في الزمالك وعمل رسومات في القطعة، كان سعر المتر 80 قرشًا، لبناء عمارة ، ورفضت الرسومات  من الحي حينها لأن الأرض بها شجرة معمرة لا يجوز قطعها، وفي حال كان من الضروري إزالتها فعليه دفع 18 جنيهًا وتاخد 100 شتلة من نفس نوع الشجر تزرعها في أماكن متعددة، ».


مردفًا: «العمارتان بنيت، عام 1928 وقال جدي : مش معقول أدفع 80 قرشًا في المتر وبعدين أدفع مخالفة قطع شجرة معمرة 18 جنيهًا، واضطر لتغيير الرسومات  مع الحفاظ على الشجرة وبني عمارتين لازالتا موجودتين حتى الآن، وباعها عام 1951، وهي قصة كنت أسمعها باستمرار في العائلة».

وواصل: «عندما كنت رئيس جهاز البيئة سألت أمي عن موقع الشجرة حتى أتحدث عن أهمية التشجير، فقالت إنهم باعوها سنة 1951، اشتراها شخص في أعقابها، أخذتها شركات التأمين ووضعت تحت الحراسة، والإيرادات لم تكن كافية، فتم هدم السور وبنيت محلات موجودة حتى الآن، وشمل الهدم الشجرة وأزيلت في الخمسينات، وهذه كانت بداية العشوائيات».


وأكمل: «الشجر في الزمالك كان فيه أنواع خضراء على مدار العام، والنوع الثاني يسقط أوراقه، وكانوا على مسافات واحدة وفي أماكن محددة في الشوارع، ومش كل شوارع بها تشجير، له أماكن معينة»، مشددًا على أن التشجير في كل العالم يخضع لنظام ونوعية شجر بعينه.


وعن خطته حين كان رئيسًا لجهاز البيئة والعراقيل التي تعرضت لها، قال: «في أول اجتماع بعد قانون رقم 4 لسنة 1994 كان فيه خطة تشجير عامة، خاصة أن خطط التشجير تشمل المدن والقرى علميًا، ويشمل تشجير ترع وأحزمة خضراء في القرى للحماية من العواصف، هو نظام كامل ومتكامل.
مواصلا : " بدأت حينها أتصل بالمحافظات، واستهدفت المحافظات التي ليس بها تشجير كامل حتى نصل لنسب تشجير متناسقة، وكانوا هم يقومون بوضع الميزانية وأنا أكبرها وأنا أتابع التشجير، وكنت أتفاجئ أن 30% من الميزانيات حوافز، وكنت أرفضها وقلت لهم حينها ماليش دعوة بالحوافز لأن خطتي واضحة تتعلق بالتشجير.


مردفا : " للأسف عملت صوب كثيرة، وبعد ذلك دخل فيها الوساطة والأمور الأخرى التي استُغلت أسوأ استغلال، على سبيل المثال صوبة في مرتفعات القطامية تم استئصالها بنسبة 90% وبُني فيها فيلات».


واختتم: «لابد من تخطيط طويل المدى، ولا مانع من إزالة بعض الأشجار التي تبوظ البيئة، وتحديد جدول زمني لإعادة نظام التشجير الراقي  الذي ينفذ في كافة المدن الرئيسية في كل العالم».

التشجير شؤون البيئة تخطيط تخضير العاصمة مصر

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