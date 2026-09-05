روسيا: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بيلغورود

أفادت السلطات الروسية المحلية بمقتل شخص وإصابة آخر مساء اليوم السبت في هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلغورود غرب روسيا.

يأتي هذا الحادث في ظل تصريحات أدلى بها رئيسا روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات المتبادلة بينهما حتى يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا خفضت بشكل كبير عدد الضربات التي تنفذها على الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن موسكو لم تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف منذ منتصف الليلة الماضية.

وأضاف بوتين أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لضمان أمن عملية التفاوض، وكذلك تأمين الوفد الأمريكي أثناء توجهه إلى كييف، مؤكدًا أهمية توفير الظروف المناسبة لاستمرار المسار التفاوضي.

وطرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحًا لوقف الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف، في أحدث تحرك دبلوماسي يستهدف تهيئة أجواء مناسبة لاستئناف جهود إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للامتناع عن تنفيذ ضربات جوية على موسكو والمدن الروسية التي تستضيف المفاوضات، مؤكدًا أن كييف يمكنها الالتزام بذلك خلال فترة وجود المفاوضين الأمريكيين، ومطالبًا روسيا باتخاذ خطوة مماثلة ووقف هجماتها الجوية على كييف.

تأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بالتزامن مع وصول ويتكوف وكوشنر إلى موسكو، السبت، لإجراء محادثات بشأن مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، على أن يتوجها إلى كييف الأحد للقاء المسؤولين الأوكرانيين. وأكد زيلينسكي أنه أجرى اتصالًا مع المبعوثين الأمريكيين الموجودين في العاصمة الروسية.