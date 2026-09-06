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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

مدرب بطل جيبوتي عن الزمالك: جمهوره كبير .. ولا أتحدّث عن نقاط ضعفهم

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أكد مدرب فريق إي إس بورت الجيبوتي احترامه الكبير لنادي الزمالك، مشددًا على صعوبة الحديث عن نقاط ضعف الفريق الأبيض في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين.

وقال مدرب إي إس بورت في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti: «لا يمكنني التحدث عن نقاط ضعف الزمالك، فهو فريق كبير ويمتلك لاعبين رائعين وفريقًا متكاملًا».

وأضاف: «الزمالك لديه جمهور كبير للغاية، وعلينا أن يكون تركيزنا منصبًا على تقديم أداء جيد أمامه، لدي فريق إداري جيد، ونسعى دائمًا إلى تصحيح الأخطاء وتطوير الأداء».

واختتم مدرب الفريق الجيبوتي تصريحاته قائلًا: «جئنا إلى هنا من أجل التعلم، ونجحنا في تسجيل هدف في مرمى الزمالك.

الزمالك يفوز على بطل جيبوتي 

نجح فريق الزمالك في الفوز على فريق أيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 2-1، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد شحاتة الهدف الأول في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة شيكو بانزا ليضعها في شباك الفريق الجيبوتي.

وسجل شيكو بانزا الهدف الثاني في الدقيقة 37 من انطلاق المباراة من رأسية رائعة بعد تحويله ركنية فيمرمى الفريق الجيبوتي.

وسجل مهدي حسين محبي الهدف في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك.

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